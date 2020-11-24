مجلس الوزراء يوافق على اجراء دور ثالث للصفوف المنتهية للعام الحالي

2020/11/24 | 17:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على اعتماد امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهية للعام الحالي (٢٠١٩-٢٠٢٠).

وقال مصدر مطلع في حديث صحفي، انه “بناءاً على ماتم عرضه من قبل وزير التربية علي حميد الدليمي في جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، فقد حصلت موافقة مجلس الوزراء على اعتماد امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهية للعام الحالي (٢٠١٩-٢٠٢٠)”.

وأشار الى ان “موعد وآلية الامتحان سيتم تحديدها في وقت لاحق”.

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