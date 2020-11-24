الحكيم يطلع السفير الأمريكي على مشروع لـ

2020/11/24 | 17:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير أكد رئيس تحالف "عراقيون" عمار الحكيم، الثلاثاء، أهميّة الحوار والتهدئة في العراق والمنطقة، فيما اقترح حلاً لـ "الأزمة العراقية".

وقال الحكيم في بيان أصدره عقب لقاء مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، 24 تشرين الثاني/نوفمبر، إن الاجتماع "بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وشددنا على تطويرها بما يخدم البلدين ويحفظ سيادة العراق".

وأضاف، "أكدنا أهمية تطوير العملية السياسية والاستجابة للمتغيرات التي طرأت على الواقع الإجتماعي في العراق"، مشددًا أن "التحالف العابر للمكونات يمثل مدخلاً لحل الأزمة العراقية ومتغيرًا استراتيجيًا في المعادلة السياسية".

وعن الوضع الإقليمي، أشار الحكيم، وفق البيان، إلى "أهميّة الحوار والتهدئة والتركيز على المشتركات"، لافتًا إلى "ضرورة الحوار والوقوف عند المنتصف وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.".

كما أكد الحكيم، على "أهميّة استثمار الطاقات البشرية وتحفيز الإقتصاد العراقي عبر تنويع مصادر الدخل وتحريك القطاعات المتلكئة ومكافحة الفساد وضبط النفقات لتجاوز الأزمة المركبة المترتبة على تراجع أسعار النفط وتفتشي فيروس كورونا".

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