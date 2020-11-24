التربية تعلن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهية

2020/11/24 | 17:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على اعتماد امتحان دور ثالث للصفوف المنتهية.

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