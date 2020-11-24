خلية ازمة النجف تصدر حزمة من القرارات لبدء العام الدراسي {موسع}

2020/11/24 | 17:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهم قرارات خلية الازمة لمحافظة النجف الاشرف استعدادا لبدء الموسم الدراسي الجديد

خلية الازمة تدعو الاهالي السماح لابنائهم الطلبة كافة بالذهاب للمشاركة بالعام الدراسي الجديد حسب قرار وزارة التربية

دوام المدارس للمراحل المنتهية ثلاث أيام و لغير المنتهية يومين و يحدد ذلك بجدول خلال ايام الاسبوع

سيكون التعفير المستمر حصراً من قبل مديرية الدفاع المدني لكل المدارس

عمل حملة اعلامية مشتركة للتوعية و التثقيف الصحي للذهاب الى المدارس و المشاركة بقوة من قبل الطلاب كافة

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