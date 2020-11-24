كورونا العراق: الإصابات تعاود الارتفاع رقم جديد والشفاء يواصل معدلاته… 10 محافظات بلا وفيات

2020/11/24 | 17:06 - المصدر: يس عراق

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2020-11-24

يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 2292 اصابة جديدة و35 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العراق.

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