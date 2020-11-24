بعد أمطار غزيرة.. سلسلة ملفات خلال استضافة أمين بغداد في لجنة الخدمات النيابية

2020/11/24 | 17:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقشت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الثلاثاء، مع امين بغداد علاء معن، قضية ارتفاع مناسيب المياه الناتجة عن غزارة الأمطار وخطة أمانة بغداد ومعالجتها لفصل الشتاء الحالي التي نتج عنها غرق أغلب أحياء بغداد.



وذكر بيان للجنة، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2020)، أن "لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب وليد السهلاني رئيس اللجنة، بحضور أعضائها، استضافت اليوم الثلاثاء ٢٤/١١/٢٠٢٠ امين العاصمة بغداد ".

وأشار البيان الى أن "الاستضافة التي حضرها نواب عن محافظة بغداد، والوكيل البلدي ووكيل وزارة الكهرباء لشؤون التوزيع والنقل ومدير عام توزيع كهرباء بغداد والناطق الرسمي لوزارة الكهرباء ومدير السيطرة المركزية في بغداد، تناولت بحث مشكلة ارتفاع مناسيب المياه الناتجة عن غزارة الأمطار وخطة أمانة بغداد ومعالجتها لفصل الشتاء الحالي التي نتج عنها غرق أغلب أحياء بغداد".

وأضاف البيان أن "اللجنة وجهت في اجتماعها استفسارات حول تنظيف الخطوط الاستراتيجية لمنطقة الرصافة خط بغداد وخط زبلن، وكفاءة الخطوط في تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ونسبة العجز والمحطات التي بحاجة للتأهيل والتخسفات التي تم إصلاحها"، كما وتم "مناقشة قدم البنى التحتية لمدينة بغداد، ورفع التجاوزات على ضفاف دجلة وتطوير شارع الرشيد وتعظيم إيرادات الأمانة فضلا عن ضرورة العمل بالجباية الإلكترونية والإدارة الإلكترونية للحد من حالات الفساد الإداري، وإقرار قانون العاصمة بغداد".

وناقش المجتمعون "موضوعة محطات الكهرباء في بغداد والبالغ عددها قرابة الـ ٤٠٠ محطة والعقود مع وزارة الصناعة الخاصة بمحولات الكهرباء والمحطات التحويلية والمغذيات الخاصة بها وسد النقص الحاصل وجداول التوقيتات للتوقف والاِرجاء، ونصب المغذيات التخصصية داخل المحطات وإعادة تأهيل الشبكات".

واعلن رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية وليد السهلاني عن "عزم اللجنة الاجتماع بالبلديات في إطار زيارة ميدانية إلى المرافق العامة الخدمية في امانة العاصمة بغداد، مشددا عنه وعن "جميع أعضاء اللجنة العمل كفريق موحد في الرقابة والتنفيذ على حل المعوقات المشخصة لتحسين الواقع الخدمي في كافة قطاعاته والتي هي أحد أهداف استضافة أمين بغداد لهذا اليوم".

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