مجلس الوزراء يوافق على اعتماد دور ثالث للصفوف المنتهية

2020/11/24 | 17:08 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على اعتماد امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهية للعام الحالي 2019- 2020.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (24 تشرين الثاني 2020)، انه "بناءا على ماتم عرضه من قبل معالي وزير التربية علي حميد الدليمي في جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق 24 تشرين الثاني".

وأضاف البيان، "حصلت موافقة مجلس الوزراء على اعتماد امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهية للعام الحالي (2019-2020)".

وتابع، ان "موعد وآلية الامتحان سيتم تحديدها في وقت لاحق".

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