وزير الصحة لـNRT: سنقوم بشراء 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا.. بهذه الطريقة ستوزع

2020/11/24 | 17:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير الصحة، حسن محمد التميمي، الثلاثاء، أن العراق سيشتري 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا في حال تمت الموافقة عليه من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقال التميمي، في حديث خاص لـ (إن آر تي) اليوم، 24 تشرين الثاني 2020، ان العراق خصص أموالا للحصول على 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا وفي حال تمت الموافقة عليه واعتماده سيصل اللقاح إلى العراق والإقليم.

وأضاف انه" في حال قررت منظمة الصحة العالمية اعتماد أي من لقاحات كورونا فان عدد الجرعات التي ستحصل عليها العراق هي 8 ملايين".

واوضح ان هذا العدد من الجرعات يكفي لتغطية جميع المحافظات العراقية بما فيها إقليم كوردستان.

وأشار التميمي، إلى ان اللقاح سيعطى للأشخاص الذي تبدأ أعمارهم من الـ 50 عاما وما فوق، كما سيعطى لأشخاص بأعمار مختلفة ممن لديهم أوضاع صحية خاصة.

وبين أن حصة العراق من لقاح كورونا تصل نسبته إلى 20 % من عدد سكان البلاد، لافتا إلى ان العراق سيخصص مستودعات لتخزين اللقاح بشرط ان تصل درجة حرارة التخزين إلى 80 درجة تحت الصفر لان بعض اللقاحات تحتاج لهذه الشروط من اجل تخزينها.

وكان عضو لجنة الصحة النيابية، حسن الخلاطي، قد أكد أمس الاثنين، أن العراق مازال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، فيما رجح حصول العراق على 10 ملايين جرعة قبل نهاية العام الحالي.

وقال خلاطي، في حديث متلفز، إن "العراق مازال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، لكنه على مراحل مختلفة"، مبينا أن "شراء اللقاح سيتم بعد اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث من المؤمل الحصول على 10 ملايين جرعة قبل نهاية العام الحالي وقد يتم البدء باللقاح مطلع العام المقبل".

ولفت الى أن "المشمولين باللقاح هم الأكثر هشاشة وهم الكوادر الطبية وأفراد القوات الأمنية وكبار السن من عمر 65 سنة فأكثر ومرضى السرطان والمرضى الذين يعانون من قلة المناعة".

جدير بالذكر ان شركتي "فايزر" و"موديرنا" الأميركيتين أعلنتا قبل أيام ان لقاحهما المضاد لفيروس كورونا أثبت فعالية بنسبة أكثر من 90 % في محاربة الوباء.

ر.إ

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