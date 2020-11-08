ماذا وراء الاستثمارات الزراعية السعودية في العراق ؟

2020/11/24 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.محمد علي الجزائري

دعت وزارة الموارد المائية العراقية, في

بيان لها بتاريخ 8/11/2020, المحافظات

المعنية بالاستثمار السعودي (السماوة,

الانبار, النجف, ....



) الى التنسيق مع

الوزارة لضمان ثروة

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