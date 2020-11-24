المالكي والجبوري يؤكدان على إجراء الانتخابات بعيداً عن التسقيط السياسي والسلاح المنفلت

2020/11/24 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي ورئيس حزب التجمع المدني

للإصلاح سليم الجبوري على إجراء

الانتخابات بعيداً عن التسقيط السياسي

والسلاح المنفلت.

وقال بيان لمكتب رئيس ائتلاف دولة

القانون ان "الم

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