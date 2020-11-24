الحكيم يتحدث عن المدخل لحل الازمة العراقية

2020/11/24 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم،

الثلاثاء، ان التحالف العابر للمكونات

مدخل لحل الازمة العراقية، فيما اشار

الى اهمية استثمار الطاقات البشرية

وتحفيز الاقتصاد العراقي.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت و

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