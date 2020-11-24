2020/11/24 | 17:29 - المصدر: عين العراق

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وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهم يدير عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تستهدف الشخصيات

تمكنت قوة من المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهم كان يدير مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" يستهدف من خلال منشورات عليها القضاة وقيادات أمنية تعرض حياتهم وعوائلهم للخطر.

وجاءت عملية القبض شرقي العاصمة بغداد، بعد جهد فني متواصل، كما ضبط بحوزته جهاز حاسبة وموبايل ومن خلال المعاينة الأولية وجد عدد كبير من مقاطع الفيديو التي تشير الى عملية الاستهداف للأشخاص وتسيء إليهم.

وقد عرض الموضوع امام انظار قاضي التحقيق وقرر اصدار أمر قبض بحقه وفق المادة 4 ارهاب، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا.

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