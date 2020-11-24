إيرادات امانة بغداد… منار العبيدي

2020/11/24 | 17:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب منار العبيدي – خبير اقتصادي:

بلغت مجمل المبالغ المصروفة لامانة بغداد منذ 2003 ولغاية 2015 لتحسين شبكات الصرف الصحي والامطار اكثر من 892 مليار دينار اي ما يقارب الترليون دينار عراقي

وبالرغم من هذه المبالغ القادرة على انشاء شبكة صرف صحي كاملة لمدينة كبيرة الا ان الشبكة مازالت في اسوء حالة لها

ويبين تقرير اصدره ديوان الرقابة المالية انه بالرغم من حجم المبلغ المهول المصروف لامانة بغداد الا ان نسب الانجاز في مشاريع الخطوط الناقلة مازالت متدنية جدا بالرغم من صرف المبالغ الخاصة بهذه المشاريع

وان هناك تراجع كبير في طاقات مشاريع معالجة الكميات الواردة من المياه حيث لم تتجاوز نسبة الماء المعالج اكثر من 53٪ وكذلك تقادم اكثر المشاريع المعالجة وتوقف اجزاء كبيرة منها

كذلك يظهر التقرير تضرر الكثير من المشاريع المنجزة حديثا مما يدل على عدم كفاءة الانجاز واختيار جهات غير كفوءة في تنفيذ المشاريع

كذلك يشير التقرير الى عدم امتلاك داىرة مجاري بغداد لاي قاعدة معلومات عن عدد المشتركين من الدواىر والمواطنين ومقدار رسوم الجباية الخاصة بالمواطنين وانخفاض مبالغ الغرامات المستحصلة من قبل الداىرة نتيجة التجاوزات والمخالفين بالرغم من ارتفاع اعداد المتجاوزين على الشبكات والخطوط الناقلة وعدم فرض اي غرامة منذ 2006.

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