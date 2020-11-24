2020/11/24 | 17:35 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت قوة من المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهم كان يدير مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” يستهدف من خلال منشورات عليها السادة القضاة وقيادات أمنية تعرض حياتهم وعوائلهم للخطر.

وجاءت عملية القبض شرقي العاصمة بغداد، بعد جهد فني متواصل، كما ضبط بحوزته جهاز حاسبة وموبايل ومن خلال المعاينة الأولية وجد عدد كبير من مقاطع الفديو التي تشير الى عملية الاستهداف للأشخاص وتسيء إليهم.

وقد عرض الموضوع امام انظار قاضي التحقيق وقرر اصدار أمر قبض بحقه وفق المادة 4 ارهاب، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تلقي القبض على متهم يدير عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تستهدف الشخصيات 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تلقي القبض على متهم يدير عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تستهدف الشخصيات ) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تلقي القبض على متهم يدير عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تستهدف الشخصيات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).