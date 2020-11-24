وزير الثقافة: الحكومة لديها اجتماعات مستمرة من أجل معالجة الأخطاء في قانون الاقتراض

2020/11/24 | 17:35 - المصدر: الفرات نيوز

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وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي:

الحكومة تعوّل على المشاريع الاستثمارية

الحكومة تعمل عبر الاستثمار وتيسيره لتعظيم الإيرادات

الحكومة لديها اجتماعات مستمرة من أجل معالجة الأخطاء في قانون الاقتراض

وزير الصحة قدم خلال جلسة مجلس الوزراء عرضاً مفصلاً لمستجدات جائحة كورونا

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