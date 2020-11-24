ملياردير أمريكي يشتري مقاتلة

2020/11/24 | 17:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} تحدث الملياردير الأمريكي الشاب، جارد إيساكمن، إلى بوابة the drive الأمريكية عن انطباعات تحليقه بمقاتلة "ميغ-29 أو بي" الروسية التي اقتناها مؤخرا.

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