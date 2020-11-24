2020/11/24 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على متهم يدير عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تستهدف شخصيات قضائية وأمنية.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “قوة من المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهم كان يدير مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك يستهدف من خلال منشورات عليها القضاة وقيادات أمنية تعرض حياتهم وعوائلهم للخطر”.

وأضافت، أن “عملية القبض جاءت شرقي العاصمة بغداد، بعد جهد فني متواصل، كما ضبط بحوزته جهاز حاسبة وموبايل ومن خلال المعاينة الأولية وجد عدد كبير من مقاطع الفديو التي تشير الى عملية الاستهداف للأشخاص وتسيء إليهم”.

وأشارت الى أن “الموضوع عرض امام انظار قاضي التحقيق وقرر اصدار أمر قبض بحقه وفق المادة 4 ارهاب، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا” .



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم يدير صفحات افتراضية لاستهداف شخصيات قضائية وأمنية شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم يدير صفحات افتراضية لاستهداف شخصيات قضائية وأمنية شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).