وزير الثقافة يلخص مستجدات جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم

2020/11/24 | 17:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدم وزير الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الاسبوعي لأهم ماجاء في جلسة مجلس الوزراء، حيث أكد العمل على معالجة الاخطاء في قانون الاقتراض.



وقال ناظم في مؤتمر صحفي، تابعه "ناس" (24 تشرين الثاني 2020)، ان "الحكومة تعوّل على المشاريع الاستثمارية"، مبيناً ان "الحكومة تعمل عبر الاستثمار وتيسيره لتعظيم الإيرادات".

واضاف ان "الحكومة لديها اجتماعات مستمرة من أجل معالجة الأخطاء في قانون الاقتراض"، موضحاً ان "وزير الصحة قدم خلال جلسة مجلس الوزراء عرضاً مفصلاً لمستجدات جائحة كورونا".

واكد الوزير انه "تمت التوصية بدخول العراق في التزامات مالية مع شركات أخرى منتجة للقاح كورونا لما يضمن تغطية الفئات غير العشرين بالمئة"، لافتاً الى انه "تم تأمين عودة 25 ألف نازح خلال شهر واحد".

يتبع...

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