العراق على موعد مع أمطار غزيرة تسبب طفحا للشوارع

2020/11/24 | 17:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الثلاثاء، إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار تصنف بأنها معتدلة في بعض المناطق الى شديدة في مناطق اخرى، وتركز كميات الامطار في الحالتين في وسط وجنوب العراق والفرات الاوسط.

جاء ذلك في تدوينة للمتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (24 تشرين الثاني 2020)، أوضح فيها بالقول: "الاخوة المسؤولين في كافة المدن في العراق اخذ الاحتياطات من غزارة الامطار الرعدية خلال الايام القادمة وما تسببه من طفح الشوارع .وسنوافيكم بالتفاصيل كل ليلة لتبيان مناطق الغزارة المحتملة لـ24 ساعة".

وأضاف: "ونحذر من الان كذلك من نشاط الرياح السطحية، خصوصا يوم الخميس حيث عبور جبهة منخفض جوي ينتهي الجمعة، ثم يتبعه مباشرة حالة عدم استقرار تصنف بأنها معتدلة في بعض المناطق الى شديدة في مناطق اخرى" .

وتوقع المتنبئ الجوي، ان "تركيز كميات الامطار في الحالتين سيكون في وسط وجنوب العراق والفرات الاوسط".

وأشار عطية، إلى ان "هذا لايعني عدم وجود حالات متطرفة اثناء فترة تأثير الحالات تخالف التوقعات في اغلب الاحيان لذلك فان المتابعة اليومية مهمة لمعرفة اخر التطورات" .

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