2020/11/24 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- افاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بأن قانون العجز المالي “الاقتراض” يحتوي على مشاكل تعمل حكومته على معالجتها.وقال الكاظمي في كلمة له خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء، تابعتها وكالة “المركز الخبري الوطني”، : “لدينا مشاكل في قانون الاقتراض وهو ينطوي على بعض الأخطاء، ولدينا اجتماعات مستمرة مع البرلمان لمعالجتها”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يقر بوجود مشاكل وأخطاء في قانون الاقتراض المركز الخبري الوطني.

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