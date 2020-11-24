2020/11/24 | 17:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك نحو مئة نائب ليبي يمثلون كافة الأطراف الأربعاء في لقاء استشاري في طنجة بشمال المغرب، بدعم من الأمم المتحدة التي تسعى إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب.. 100 نائب ليبي يشاركون في مشاورات الحل السياسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب.. 100 نائب ليبي يشاركون في مشاورات الحل السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).