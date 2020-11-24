انفجار يهز مدينة عفرين

2020/11/24 | 17:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت سيارة مفخخة، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة عفرين غربي كوردستان مخلفة قتلى وجرحى.

وقال مصدر مطلع بغربي كوردستان خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان سيارة مفخخة انفجرت مساء اليوم في ساحة كاوه وسط مدينة عفرين.

واضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه: ان الانفجار حدث عند الساعة الـ 4 و48 دقيقة بالتوقيت المحلي للمدينة، مبينا نه خلّف نحو 18 قتيلا و21 جريحا.

PUKmedia خاص‌

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