مقتل 18 مواليا لتركيا في هجوم عين عيسى

2020/11/24 | 17:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، مقتل 18 مسلحا مواليا لتركيا ودحر هجومهم الذي استهدف، يوم أمس، ناحية عين عيسى وريفها.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان اطلع عليه PUKmedia اليوم الثلاثاء، انه بتاريخ الـ 24 من تشرين الثاني، وفي تمام الساعة 00.30 حول محاولة مسلحين موالين لتركيا التسلّل إلى قرية المالكية التابعة لناحية عين عيسى من عدة محاور، وبالتزامن مع ذلك تعرّضت مدينة عين عيسى ومحيطها ومحيط الطريق الدولي M4 إلى القصف، وفي إطار حقّهم المشروع في الدفاع رد مقاتلونا على الهجوم ونشبت اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

واضاف البيان، ان الاشتباكات اسفرت عن دحر الهجوم والقضاء على المجموعات المرتزقة التي حاولت الدخول إلى قرية المالكية.

وبحسب البيان، ادى الهجوم الى مقتل 18 مسلحاً، من بينهم المدعو إسماعيل العيدو الذي كان يقود الهجوم، وهو أمير سابق في تنظيم داعش الارهابي، إضافة إلى إصابة العديد منهم.



وتزامن الهجوم مع تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع المسيرة التابعة للاحتلال التركي في سماء المنطقة.

واوضح البيان، ان الهجمات وكذلك القصف استهدف العديد من المواقع المدنية وألحق أضراراً مادية بممتلكات المدنيين، إضافة إلى إلحاق أضرار بشبكة الكهرباء في المدينة.

واشار البيان الى اصابة 4 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، فيما تتواصل الاشتباكات حتى هذه اللحظة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

PUKmedia اعلام قوات سوريا الديمقراطية

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