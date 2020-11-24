"داو جونز" يرتفع 300 نقطة بالمستهل مع التطورات السياسية

2020/11/24 | 17:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع التطورات السياسية في الولايات المتحدة، ليربح "داو جونز" أكثر من 300 نقطة.

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