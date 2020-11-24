وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية يصل روسيا في زيارة رسمية

2020/11/24 | 17:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحّاف، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له وصل إلى العاصمة الروسية موسكو؛ في زيارة رسميَّة تستغرق عدة أيام؛ تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي.وضم الوفد، بحسب بيان …

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