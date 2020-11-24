2020/11/24 | 18:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق- بغداد

أعلنت الحكومة العراقية ، الثلاثاء 24 – 11-2020 التحرك لتوفير لقاح كورونا لجميع المواطنين .

وقال وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن وزير الصحة قدم خلال جلسة مجلس الوزراء عرضاً مفصلاً لمستجدات جائحة كورونا.

واضاف، انه تمت التوصية بدخول العراق في التزامات مالية مع شركات أخرى منتجة للقاح كورونا لما يضمن تغطية الفئات غير العشرين بالمئة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يكشف عن “تحركات جديدة” لأستيراد لقاح كورونا… تحديد من سيحصل عليه!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يكشف عن “تحركات جديدة” لأستيراد لقاح كورونا… تحديد من سيحصل عليه!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).