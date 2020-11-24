مجلس الوزراء يخصص جلسته المقبلة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021

2020/11/24 | 18:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلن وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء سيخصص جلسته المقبلة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، مشيراً إلى أن العراق سيحصل على اول لقاح ضد فيروس كورونا سيصل في المدة القريبة العاجلة لتغطية حاجات ما يقرب من 8 مليون مواطن يمثلون نسبة 20% من الحاجة.

يتبع..

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