2020/11/24 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاسخارت: اتفاق سنجار سيسرع إعادة الإعمار وتحسين تقديم الخدمات العامة

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