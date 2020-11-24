2020/11/24 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاسخارت: السيستاني شدّد على أهمية التصويت في الانتخابات بحرية ودون أي ضغوط

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