افتتاح جسر النجيبية ذو الفتحة الملاحية في البصرة بـكلفة 21 مليار دينار

2020/11/24 | 18:26 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / أفتتح محافظ البصرة ، أسعد العيداني ، اليوم الثلاثاء ، جسر النجيبية ذو الفتحة الملاحية أمام حركة المركبات والمارة بكلفة تقدر بـ 21 مليار دينار.



وقال العيداني في تصريح صحفي " ان "الجسر الذي يربط قضاء الهارثة بمركز المدينة تم تنفيذه بفتحة ملاحية تزن نحو 750 طنا يسمح بمرور السفن والقطع البحرية".



مبينا " ان طول الجسر 250 مترا وبعرض 16 مترا ويحتوي على فتحة ملاحية في الوسط لعبور البواخر والقطع البحرية الأخرى.وأضاف " أن "المشروع تم تنفيذه بسواعد عراقية – بصرية وهذا يعد إنجازا على مستوى المشاريع الحيوية بعدما كان العراق يعتمد على الشركات والخبرات الأجنبية في تنفيذ مثل هكذا مشاريع".



مشيرا الى ان الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ بنى تحتية حقيقية كان للشركات المحلية الحصة الأكبر منها وهذا ما سيعزز الثقة بالشركات العراقية لتنفيذ مشاريع مستقبلية مهمة ".



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