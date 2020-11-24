الاعرجي: ذوو الشهداء لهم حقوق كفلها القانون

2020/11/24 | 18:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن ذوي الشهداء لهم حقوق كفلها القانون، وعلينا جميعا التعاون لتذليل جميع العقبات أمام حصولهم على تلك الحقوق دون معاناة.



واشاد الأعرجي ، خلال لقائه رئيس مؤسسة الشهداء كاظم عويد، بدور مؤسسة الشهداء وما تقدّمه لذوي الشهداء والمضحين، وبحثا التنسيق المشترك بين مستشارية الأمن القومي ومؤسسة الشهداء، بما يخدم مصالح ذوي الشهداء وإيصال حقوقهم القانونية.



من جانبه أكد رئيس مؤسسة الشهداء مضي المؤسسة بإنجاز استحقاقات الشهداء، وسعيها للتعاون والتنسيق مع الجميع خدمة لهذه الشريحة المضحية./انتهى5

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