المباشرة بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع خدمي بكلفة / 11 / مليار دينار في ديالى

2020/11/24 | 18:27 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / باشرت شركة محلية متخصصة بتنفيذ مشروع ستراتيجي بكلفة / 11 / مليار دينار في محافظة ديالى .وقال مصدر حكومي في ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان شركة محلية باشرت باعمال تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تبليط طريق حيوي يربط بعقوبة بعشرات القرى الزراعية التابعة لناحية المنصورية شمال شرق بعقوبة .واضاف ان المشروع يبلغ طوله / 25 / كم وهو ضمن مشاريع تنمية الاقاليم العام الماضي .



مبينا ان الطريق يكتسب اهمية في تقليل معدلات ضحايا حوادث السير والذي شهد في الاونة الاخيرة تزايد بمعدلات الحوادث راح ضحيتها العشرات من المدنيين ./انتهى

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