لبنان تعلن عن موعد استلامها لقاح “فايزر” المضاد لـ كورونا

2020/11/24 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، أنه تم الاتفاق مع شركة “فايزر” أن “نتسلم لقاح كورونا خلال الربع الأول من العام القادم أي بشهر مارس”.

لبنان يعلن أنه سيتسلم لقاح “فايزر” و”بيونتيك” نسبة فعالية لقاحنا ضد كورونا 95%

وتوقع حسن في مؤتمر صحافي، إمكانية تسلم اللقاح في شهر فبراير 2021، مشددا على أن “الإجراءات القاسية ستحقق الأمان بغض النظر عن هذا اللقاح أو غيره”.

ولفت إلى “أننا نعمل على تأمين اللقاح بطريقة آمنة وفعالة وتأمين الظروف الملائمة، كما ندرس أدق التفاصيل لنعرف من هي الطبقة التي ستكون مستهدفة ولمن ستكون الأولوية في أخذ اللقاح الذي سيصل عبر دفعات”، مشددا على أن “هناك تنسيقا دائما من قبل اللجنة الوطنية للقاح كورونا مع المنظمات الدولية”.

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