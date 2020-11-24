بـ20 ملیون دولار.. محافظة ايرانية تصدر أسماكا للعراق والكويت وقطر

2020/11/24 | 18:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام منظمة الثروة السمكية في

خوزستان جنوب غربي ايران، الثلاثاء، عن

تصدير 11.5 الف طن من الاسماك للعراق

والكويت وقطر ودول آسيا الوسطى في 8 شهور

خلال فترة 20 آذار حتى 20 تشرين الثاني 2020.

وقا

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