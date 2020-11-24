“اخطاء بقانون الاقتراض”… الحكومة تعتزم معالجة بعضها وتكشف تفاصيلا جديدة “موازنة 2021”

2020/11/24 | 18:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت الحكومة العراقية ، الثلاثاء، عن مستجدات موازنة 2021 وتفاصيل عن مشروع ميناء الفاو الكبير بالاضافة لقانون الاقتراض.

وقال وزير الثقافة حسن ناظم، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد بعد جلسة مجلس الوزراء، ان مجلس الوزراء صوّت خلال الجلسة على قيام وزارة النقل بتنفيذ الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وأم قصر، وكذلك صوت على عدم تعيين من يثبت ارتكابه الرشى والاختلاس بدرجة مدير عام صعودا.

وبخصوص قانون موازنة 2021، أعلن ناظم أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستخصص لمناقشة قانون الموازنة فقط، مبينا أن الحكومة لديها اجتماعات مستمرة من أجل معالجة الأخطاء في قانون الاقتراض.

وأضاف، أن الحكومة تعوّل على المشاريع الاستثمارية وتعمل عبر الاستثمار وتيسيره لتعظيم الإيرادات”.

ولفت في شأن أخر إلى أن “مجلس الوزراء صوّت على التقرير السنوي الثالث لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد كشفت بوقت سابق عن مدى خطورة تحديد عجز مالي بنحو 45 تريليون دينار في موازنة 2021، مبينة أنه عجز تخميني مايعني انه “مخطط له”.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، إن “موازنة عام 2021 لم تصل البرلمان لغاية الآن”، مبينا ان “تقديرات العجز ستبلغ ضمن موازنة العام المقبل 2021 بين 35 الى 45 ترليون دينار”.

وأضاف كوجر ان “العجز في قانون الاقتراض يعتبر عجزاً فعلياً يستخدم لادارة وسد النقص في السيولة المالية، في حين العجز في موازنة عام 2021 سيكون عجزاً تخمينيا قد نحتاج اليه او لا نحتاجه كله، وبالتالي فهو عجز مخطط له”.

واشار كوجر الى ان “لدى الحكومة سنة كاملة وهناك اصلاحات وعد بها وزير المالية ان يحول الورقة البيضاء الى خطوات عملية في الموازنة وبالتالي فعندما نقول هذا العجز مخطط فقد تسد الإصلاحات جزء منها وقد ترتفع اسعار النفط وتزداد كميات النفط المباعة وبالتالي قد لا نحتاج أصلاً لهذا المبلغ من العجز الموجود بالموازنة والذي يعتبر توقعات وليس واقع حقيقي”.

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