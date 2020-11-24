2020/11/24 | 18:31 - المصدر: عين العراق

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ثقافة وفنون

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 | 06:26 مساءً | عدد القراءات : 6

صدور القرار الظني بحق زوج نانسي عجرم...



سجن بين 15 و20 عامًا!

اصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، والذي قضى بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عامًا، وأُحيل الملف إلى محكمة الجنايات".

وتنص المادة 547 أنّه "من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة، تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر".

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