2020/11/24 | 18:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]أصدرت خلية الأزمة في محافظة النجف، الثلاثاء، قرارات عدة استعداداً لبدء الموسم الدراسي الجديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة في النجف تصدر قرارات عدة استعدادا للعام الدراسي الجديد ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة في النجف تصدر قرارات عدة استعدادا للعام الدراسي الجديد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).