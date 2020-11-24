القيمة السوقية لـ

2020/11/24 | 18:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تجاوزت القيمة السوقية لشركة تسلا 500 مليار دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لأول مرة على الإطلاق، وسط استمرار المكاسب القوية للسهم.

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