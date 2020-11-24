مجلس الوزراء يوافق على ’الدور الثالث’ لطلبة الصفوف المنتهية

2020/11/24 | 18:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن وزير التربية علي حميد الدليمي، الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على اجراء امتحان “الدور الثالث” لطلبة الصفوف المنتهية. وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناء على ماتم عرضه من قبل وزير التربية علي حميد الدليمي في جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ تشرين الثاني، حصلت موافقة مجلس …

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