الاستخبارات تعلن اعتقال متهم يدير صفحات بالتواصل الاجتماعي تستهدف الشخصيات

2020/11/24 | 18:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن اعتقال متهم يدير صفحات بالتواصل الاجتماعي تستهدف الشخصيات.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “قوة من المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهم كان يدير مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) …

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