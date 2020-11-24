مجلس الوزراء يوافق على إجراء امتحانات

2020/11/24 | 18:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن وزارة التربية، الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على إجراء دور امتحانات ثالث لطلبة الصفوف المنتهية.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين 2020)، أنّ "مجلس الوزراء وافق على اعتماد امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهخية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020، بناءً على ماتم عرضه من قبل الوزير التربية علي حميد الدليمي في جلسة اليوم".

وأضاف البيان، أنّ "موعد وآلية الامتحان سيتم تحديدها في وقت لاحق".

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