طهران: الحظر يعيق تصدينا لجائحة كورونا

2020/11/24 | 18:37 - المصدر: سفن سكاي

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طهران/ مراسلنا مرتضى ناصر

انتقد سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، اعمال الحظر احادية الجانب على بلاده، وتأثيره على التصدي لفيروس كورونا.

وقال غريب ابادي في كلمته التي القاها خلال الاجتماع الـ 48 لمجلس التنمية الصناعية لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” المنعقد عن طريق الفيديو كونفرانس: ينبغي تظافر الجهود للتصدي لجائحة كورونا والحصول على المعدات اللازمة للدول المحتاجة، وكذلك انتاج وتوزيع عادل للقاح، معربا عن قلقه من عدم القدرة على التصدي للأزمة الصحية الخانقة .

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