كويكب بحجم برج خليفة يتجه نحو الأرض بسرعة 90 ألف كيلومتر في الساعة!

2020/11/24 | 18:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} يبدو أن الكون يلعب مزحة قاتمة على البشرية مع اقتراب نهاية 2020، بإرسال 5 كويكبات نحونا في يومين، وصخرة فضائية تتبعها بعد أيام فقط.

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