ضبط تلاعب في وصف البضاعة سبب هدرا بالمال العام في منفذ مندلي

2020/11/24 | 18:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ مندلي الحدودي في محافظة ديالى من ضبط عجلة محملة بمادة (سجاد غير منسوج) حسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل المركز الكمركي للمنفذ خلافا للضوابط والتعليمات النافذة.

تم ضبط العجلة خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين وجود تلاعب في وصف البضاعة وان البضاعة الفعلية المحملة (سجاد ميكانيكي) مما سبب هدرا بالمال العام لشمولها بدفع الرسم الكمركي لحماية المنتج المحلي بنسبة 25٪.

تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي مثبت فيه لجنة الكشف التابعة للمركز الكمركي المنجزة للمعاملة الكمركية خلافا للضوابط إلى قاضي تحقيق مندلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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