الامن النيابية: قانون جرائم المعلوماتية سيصوت عليه بجلسة الخميس

2020/11/24 | 18:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء, عرض قانون جرائم المعلوماتية للتصويت بجلسة الخميس بعد غد، مؤكدة ان القانون يستهدف بالأساس جرائم الابتزاز الإلكتروني ولا توجد فيه اي فقرات لتقييد الحرية.

وقال عضو لجنة الامن بدر الزيادي لـ/المعلومة/ انه “تم الانتهاء من كافة التعديلات على قانون جرائم المعلوماتية بعد القراءة الثانية التي جرت يوم امس في المجلس”.

واضاف انه “تم تسليم نسخة نهائية الى رئاسة البرلمان لعرضه للتصويت بجلسة الخميس المقبل وهناك توافق على تمريره خلال الجلسة”.

واكد الصائغ ان “فقرات القانون باغلبها تستهدف جرائم الابتزاز الالكتروني والتي راح ضحيتها العديد من النساء وانتحار اخريات”، مبينا انه “لايوجد اي تقييد لحريات بفقرات القانون وبشهادة قضاة”.انتهى25و

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