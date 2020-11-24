2020/11/24 | 18:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 29 دقیقة

349 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أوضح الإعلامي الإماراتي، حمد المزروعي، إن الفنان المصري، محمد رمضان، لم يكن يعلم أن المطرب الذي التقط الصورة معه إسرائيلي.

وكتب المزروعي، تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" واطلع عليها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (24 تشرين الثاني 2020): "لقول كلمة الحق الفنان محمد رمضان لم يكن يعلم أن الفنان الذي التقط الصورة معه من الجنسية الإسرائيلية للتوضيح".

وكان المزروعي أول شخص نشر صورة رمضان والمطرب الإسرائيلي عبر حسابه على "تويتر"، وعلق عليها وتم تداولها على نطاق واسع، ولقيت حفاوة من الجانب الإسرئيلي سواء من خلال المتحدث الرسمي للجيش أو الصفحة الرسمية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، كما لقيت الصورة هجوما حادا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقام المزروعي بحذف الصورة بعد الجدل الكبير الذي أثارته على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها أعلنت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية الثلاث في اجتماعها أمس الاثنين، إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق في واقعة تصويره مع مشاهير إسرائيل في دبي.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفجر أزمة نشر صورة 'رمضان' مع الإسرائيلي يكشف سرا جديدا في القضية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفجر أزمة نشر صورة 'رمضان' مع الإسرائيلي يكشف سرا جديدا في القضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).