الإعلان عن عودة صلاة الجمعة في الإمارات

2020/11/24 | 18:48 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 | 06:41 مساءً | عدد القراءات : 10

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، بدءا من تاريخ 4 ديسمبر المقبل.

وقالت الهيئة، إن خطوة فتح المساجد لأداء فريضة الجمعة ”حققتها مؤسسات الدولة بعد دراسة وافية لمرحلة عودة النشاط الديني في دور العبادة“.

وحددت الهيئة إجراءات مصاحبة لعودة صلاة الجمعة في الجوامع والمساجد المؤهلة لاستقبال المصلين، بطاقة استيعابية تقدر بـ30%، منها السماح بالصلاة في الساحات الخارجية لباحات المساجد، ونقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد وهي مترين وتنظيم حركة الدخول والخروج.

ومن تلك الشروط: الوضوء في البيت، وتجنب حضور المسنين والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة، ومن يعاني الأمراض التنفسية، وكل من يعاني ضعف المناعة وتأدية صلاتهم في البيت، ويصلون صلاة الظهر بدلا عن الجمعة، وذلك بناء على فتوى من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

واشترطت الهيئة أن لا تزيد مدة الخطبة مع الصلاة عن 10 دقائق، وسيقوم العاملون في المساجد وفرق التطوع بتنظيم دخول وخروج المصلين، وعلى جميع المصلين ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة للصلاة، وعدم تركها في المساجد أو مشاركتها أحدا، مع الاستمرار في رفع المصاحف وجميع الكتب.

وقررت الإمارات منتصف مارس الماضي تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد تفاديا لانتشار فيروس كورونا، قبل أن تعود صلاة الجماعة في أغشت الماضي، ويستمر تعليق صلاة الجمعة.

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