الممثلة الأممية : انخفاض مستويات العنف في العراق بشكل كبير أمر مشجع

2020/11/24 | 18:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلنت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت عن انخفاض مستويات العنف في العراق بشكل كبير.وقالت في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، انه " أمر مشجع"./انتهى5

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