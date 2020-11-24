وزير الخارجية العراقي يصل الى موسكو.. ما اهم القضايا التي سيبحثها؟

2020/11/24 | 18:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع الوفد الحكومي المرافق له إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسميَّة تستغرق أيام عدة....

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