التربية العراقية توافق على اجراء الدور الثالث للصفوف المنتهية

2020/11/24 | 18:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية العراقية، الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على اجراء الدور الثالث للصفوف المنتهية....

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